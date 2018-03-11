Пенсионер приютил двух спасенных им аистов

Вначале птенцы не умели ни есть, ни охотиться. Пенсионер приложил все усилия для адаптации аистов. Для их зимовки он выделил отдельное помещение.
Житель Воронежской области Александр Крафт приютил дома двух спасенных им аистов. По словам пенсионера, их родителей убили и он взял аистов к себе еще птенцами и выходил их.
Вначале птенцы не умели ни есть, ни охотиться. Пенсионер приложил все усилия для адаптации аистов. Для их зимовки он выделил отдельное помещение.
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Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.
Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".