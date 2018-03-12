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Минобороны России опубликовало видео стрельб снарядами "Краснополь"

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© RUPTLY.

Учения прошли на Лужском полигоне, в них участвовали войска Западного военного округа.

На кадрах показаны дивизионная самоходная гаубица "Мста-С", высокоточный управляемый снаряд "Краснополь" калибра 152 миллиметра, подготовка к стрельбе и непосредственно выстрел. Точность попадания снаряда составляет не менее 95 процентов.

В январе Минобороны сообщило, что во время спецоперации в Сирии снарядом "Краснополь" уничтожили боевиков, обстрелявших 31 декабря базу в Хмеймиме.

Корректируемый артиллерийский снаряд комплекса управляемого вооружения "Краснополь" разработало тульское Конструкторское бюро приборостроения.

Он предназначен для высокоточного поражения различных объектов. Полет снаряда корректируется по лазерной отметке на цели аэродинамическими рулями. "Краснополь" можно оснастить реактивным двигателем либо донным газогенератором.




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