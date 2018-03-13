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Закон термодинамики и марсианский колодец: как совместили несовместимое на выставке "1+1"

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© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка современного искусства "1+1", которая открылась 12 марта, будет проходить до 20 марта.

Шесть авторов представили свои работы на выставке "1+1" — художница Амра Чичба, поэт и журналист Антон Очиров, фотографы Константин Грецов, Татьяна Ергунова, Ася Савельева, график Николь Барциц. По словам куратора выставки Татьяна Ергуновой, название выставки отталкивается от одной из серий работ, которую сделала Ася Савельева.

"Здесь также есть философский смысл, который я находила в физических формулах, когда придумывала все это пространство. Почти каждая серия сопровождается такими комментариями, которые звучат как цитаты из второго закона термодинамики, например. Здесь тоже прослеживается это "1+1", сопоставление одного с другим, то есть физического и нематериального", — сказала Ергунова.

Фотограф Константин Грецов, бильд-редактор информационного агентства Sputnik, представил на выставке две фотографии из серии "Меланхолия", над которой он работает уже около трех лет.

"Организаторы выставки решили взять несколько работ из серии, они посчитали, что мои работы вписываются в концепцию выставки. Сейчас пытаюсь сам понять, что хотели донести до посетителей, — сказал фотограф. 
Выставка "1+1" организована при финансовой поддержке Абхазского общественного фонда развития "Амшра".




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