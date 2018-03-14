Теперь я видел все: петербуржец на роликах едет по мосту и играет на гитаре

Жители Санкт-Петербурга сняли на видео мужчину, который ехал на роликах по мосту над Обводным каналом с гитарой в руках.
В районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала пятилетняя Вероника Тришкина, информация об этом поступила 14 марта в 00.30.
Выставка современного искусства "1+1", которая открылась 12 марта, будет проходить до 20 марта.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте заявила о "весьма вероятной" причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Поклонники творчества Народного артиста СССР Олега Табакова несут цветы к его фотографии у входа МХТ имени Чехова.
В районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала пятилетняя Вероника Тришкина, информация об этом поступила 14 марта в 00:30.
В поисках пропавшей девочки в Сочи участвует порядка одной тысячи человек, сообщил корреспонденту Sputnik координатор поисковой операции Максим Максименко.
Нарушитель задержан в ходе проведения сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничным управлением ФСБ России в Республике Абхазия совместных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы в Галском районе.
Участница второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" Лана Плиева стала новым голосом радио Sputnik Южная Осетия.
Информация о запуске второго азербайджанского спутника связи Azerspace-2 не соответствует действительности, заявили в космическом агентстве республики.
Наблюдатели ОБСЕ намерены провести мониторинг режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта.
Суд бельгийского города Льеж отложил до 19 июня заседание по делу бывших велогонщиков – россиянина Александра Колобнева и казахстанца Александра Винокурова.
В Кыргызстане снежная лавина обрушилась на трассу Бишкек-Ош – 2,5 миллиона кубических метров льда нарушили сообщение городов минимум на три дня.
Белорусские и российские специалисты разрабатывают персональный компьютер, который будет оснащен защитой от кибершпионажа.
Депутат латвийского Сейма от партии "Согласие" считает, что неважно кто победит в конфликте Россия-НАТО, главное, что в случае противостояния, Латвии настанет конец.
Литовский премьер призвал депутата Сейма Миндаугаса Бастиса, подозреваемого в связях Россией, уйти в отставку, но он, похоже, не собирается.
Большинство граждан Молдовы выступает против идеи объединения с Румынией и переименования государственного языка с молдавского на румынский.
Минтранс России грозит Таджикистану ответными мерами из-за неподтверждения программы полетов авиакомпании "Уральские авиалинии"
Как Узбекистан решил доказывать свою туристическую привлекательность не песнями и блюдами, а конкретными предложениями и новыми условиями.
Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом выразила сомнение относительно причастности России к отравлению агента MI-6 Сергея Скрипаля.
Участница второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" Лана Плиева стала новым голосом радио Sputnik Южная Осетия.
Информация о запуске второго азербайджанского спутника связи Azerspace-2 не соответствует действительности, заявили в космическом агентстве республики.
Наблюдатели ОБСЕ намерены провести мониторинг режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта.