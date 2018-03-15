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Ковшом экскаватора: как в Индии спасли упавшего в яму слоненка

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© RUPTLY.

Детеныш слона провалился в колодец в городе Алур в индийском штате Карнатак.

Случай произошел на юго‐западе Индии. Животное безуспешно пыталось выбраться из ловушки без посторонней помощи. Видео его спасения ковшом экскаватора опубликовано на YouTube.

Детеныш слона в яме провел всю ночь. Крутые склоны не позволили слоненку выкарабкаться из ямы самому. О случившемся лесные службы узнали ночью, а утром на место происшествия пригнали экскаватор. Спасателям пришлось выталкивать слоненка ковшом землеройной машины.
Испуганное животное, оказавшись на твердой поверхности, попыталось атаковать своих благодетелей, которые поспешно покинули кабину техники. После этого слоненок удалился.




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