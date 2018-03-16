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Коктейль за 100 фунтов: какой он "Георг VI", посыпанный съедобными бриллиантами

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Лондонский бар предлагает посетителям коктейль за 100 фунтов, посыпанный золотой крошкой и украшенный съедобными бриллиантами.

Коктейль называется “Георг VI” и делается на основе джина с тремя видами ликеров, лимонного фреша и Биттер Лемона, а также ягод, гибискуса и цедры апельсина. Сверху напиток посыпают золотым шоколадом и съедобными бриллиантами.




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Коктейль за 100 фунтов: какой он "Георг VI", посыпанный съедобными бриллиантами
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