Коктейль за 100 фунтов: какой он "Георг VI", посыпанный съедобными бриллиантами

Коктейль называется “Георг VI” и делается на основе джина с тремя видами ликеров, лимонного фреша и Биттер Лемона, а также ягод, гибискуса и цедры апельсина. Сверху напиток посыпают золотым шоколадом и съедобными бриллиантами.
Лондонский бар предлагает посетителям коктейль за 100 фунтов, посыпанный золотой крошкой и украшенный съедобными бриллиантами.
Коктейль называется “Георг VI” и делается на основе джина с тремя видами ликеров, лимонного фреша и Биттер Лемона, а также ягод, гибискуса и цедры апельсина. Сверху напиток посыпают золотым шоколадом и съедобными бриллиантами.
Художественный директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия решил перевести мультфильм "Холодное сердце" на абхазский язык, так как он пользуется большой популярностью у зрителей в Абхазии.
Сирийцы организованно уходят из Восточной Гуты через гуманитарный коридор. Ожидается, что к концу дня район покинут не менее 13 тысяч человек из Хамури, Сакбы и Хаззе.
В ходе зачетных боевых стрельб под Астраханью было израсходовано до десяти ракет, поражены при этом 100% мишеней – имитаторов воздушных целей типа "Саман".
Детеныш слона провалился в колодец в городе Алур в индийском штате Карнатак.
Список из 282 человек, уклоняющихся от службы в армии Абхазии, опубликовало Министерство обороны республики во вторник 13 марта.
В возложении цветов к Мемориалу Славы приняли участие ветераны войны, руководство республики, общественность.
Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений, отметил замглавы МИД Сергей Рябков.
Президент Южной Осетии и олимпийские чемпионы Артур Таймазов и Алан Хугаев встретились со студентами Юго-Осетинского государственного университета.
Представители ОБСЕ завершили Очередной мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении.
Житель Еревана грозит свести счеты с жизнью, бросившись с моста в столице Армении, и требует встречи с местными олигархами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.
После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против преобразования крупнейшего общественного объединения "Белая Русь" в провластную политическую партию.
Около памятника Освободителям в Риге разместят стенды, рассказывающие "правильную историю" этого места.
Парламент Литвы проголосовал за отставку руководителя Службы по академической этике и процедурам, обвиненного в антисемитизме.
Государственный обвинитель потребовал приговорить сына бывшего президента страны, экс-депутата парламента Молдовы Кирилла Лучинского к 6,5 годам тюрьмы.
В Таджикистане расширили список лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений. В обновленном варианте лидер запрещенной Партии исламского возрождения с семьей.
Сенат парламента Узбекистана подготовил проект постановления об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий.
Генерал-лейтенант разведки в отставке рассказал, что скандальное покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля не похоже на работу спецслужб.
Президент Южной Осетии и олимпийские чемпионы Артур Таймазов и Алан Хугаев встретились со студентами Юго-Осетинского государственного университета.
Представители ОБСЕ завершили Очередной мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении.
Житель Еревана грозит свести счеты с жизнью, бросившись с моста в столице Армении, и требует встречи с местными олигархами.