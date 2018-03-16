Трагедия в Майами: обрушение строящегося моста

В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом числе пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на Miami Herald.
Лондонский бар предлагает посетителям коктейль за 100 фунтов, посыпанный золотой крошкой и украшенный съедобными бриллиантами.
Художественный директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия решил перевести мультфильм "Холодное сердце" на абхазский язык, так как он пользуется большой популярностью у зрителей в Абхазии.
Сирийцы организованно уходят из Восточной Гуты через гуманитарный коридор.
В ходе зачетных боевых стрельб под Астраханью было израсходовано до десяти ракет, поражены при этом 100% мишеней – имитаторов воздушных целей типа "Саман".
Подразделения Нацгвардии и полиции Украины обеспечат охрану дипучреждений России на Украине, но доступ туда будут иметь только лица с дипстатусом.
На встрече с президентом Республики Сербской абхазская делегация обсудила вопросы двустороннего взаимодействия.
Почти двое суток искали пропавшую в Сочи пятилетнюю девочку Веронику Тришкину, в поисковых работах были задействованы более тысячи человек. В четверг стало известно, что девочка найдена мертвой, а в убийстве сознался ее отчим, задержанный после бегства в хостеле на границе с Абхазией.
На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.
Врачам пришлось спасать турецкого депутата на международном форуме в Баку – во время выступления у него случился инсульт.
Как в Армении намерены бороться с гражданами, которые умудрились оформить пенсию не только на родине, но и в других странах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.
После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.
В минувшем году Белорусы году получили свыше миллиарда долларов качестве переводов из-за рубежа, а сколько привезено из России в карманах и вовсе не поддается исчислению.
Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".
Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.
Президент Молдавии заявил, что если на акциях сторонников объединения с Румынией ситуация выйдет из-под контроля, он сформирует Национальный фронт в защиту государственности.
Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.
Сборную Узбекистана по футболу к предстоящим товарищеским матчам с Марокко и Сенегалом будут готовить сразу четыре тренера.
Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.
На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.
Врачам пришлось спасать турецкого депутата на международном форуме в Баку – во время выступления у него случился инсульт.
Как в Армении намерены бороться с гражданами, которые умудрились оформить пенсию не только на родине, но и в других странах.