Трагедия в Майами: обрушение строящегося моста

Подразделения Нацгвардии и полиции Украины обеспечат охрану дипучреждений России на Украине, но доступ туда будут иметь только лица с дипстатусом.

Почти двое суток искали пропавшую в Сочи пятилетнюю девочку Веронику Тришкину, в поисковых работах были задействованы более тысячи человек. В четверг стало известно, что девочка найдена мертвой, а в убийстве сознался ее отчим, задержанный после бегства в хостеле на границе с Абхазией.