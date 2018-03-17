"Кинжал" в действии: учебно-боевой пуск гиперзвукового ракетного комплекса

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Жители Абхазии, имеющие российский паспорт, могут проголосовать на 20 избирательных участках на территории республики.

Как проходила репетиция спектакля "Келешбей" в ожидании поездки в Москву, волнуются ли абхазские актеры из-за первого выступления перед российской публикой и почему новая постановка Молодежного театра в девятый раз собирает полный зал, в материале корреспондента Sputnik.