"Кинжал" в действии: учебно-боевой пуск гиперзвукового ракетного комплекса

Военные выполнили пуск гиперзвуковой ракеты авиационного ракетного комплекса "Кинжал", который на текущий момент не имеет аналогов в мире.
Злоумышленник подстрелил тигрицу на прошлой неделе на территории природного заказника из гладкоствольного оружия.
В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом числе пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на Miami Herald.
Лондонский бар предлагает посетителям коктейль за 100 фунтов, посыпанный золотой крошкой и украшенный съедобными бриллиантами.
Художественный директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия решил перевести мультфильм "Холодное сердце" на абхазский язык, так как он пользуется большой популярностью у зрителей в Абхазии.
Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Жители Абхазии, имеющие российский паспорт, могут проголосовать на 20 избирательных участках на территории республики.
Как проходила репетиция спектакля "Келешбей" в ожидании поездки в Москву, волнуются ли абхазские актеры из-за первого выступления перед российской публикой и почему новая постановка Молодежного театра в девятый раз собирает полный зал, в материале корреспондента Sputnik.
Последний день слепых прослушиваний на музыкальном шоу "Голос. Дети!" состоялся 16 марта.
На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.
Врачам пришлось спасать турецкого депутата на международном форуме в Баку – во время выступления у него случился инсульт.
Как в Армении намерены бороться с гражданами, которые умудрились оформить пенсию не только на родине, но и в других странах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.
После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.
В минувшем году Белорусы году получили свыше миллиарда долларов качестве переводов из-за рубежа, а сколько привезено из России в карманах и вовсе не поддается исчислению.
Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".
Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.
Президент Молдавии заявил, что если на акциях сторонников объединения с Румынией ситуация выйдет из-под контроля, он сформирует Национальный фронт в защиту государственности.
Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.
Сборную Узбекистана по футболу к предстоящим товарищеским матчам с Марокко и Сенегалом будут готовить сразу четыре тренера.
Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.
На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.
Врачам пришлось спасать турецкого депутата на международном форуме в Баку – во время выступления у него случился инсульт.
Как в Армении намерены бороться с гражданами, которые умудрились оформить пенсию не только на родине, но и в других странах.