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Медведь пришел на выборы в Бурятии

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© Youtube/Восток Телеинформ

Медведь с триколором в лапах пришел на выборы в Бурятии.

Члены местного избиркома проверили избирателя по спискам, дали в лапы ручку, попросили расписаться и выдали бюллетень. Нарушений и повреждений не зафиксировано.




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