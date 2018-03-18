Российские космонавты проголосовали на Байконуре

Избирательные участки на выборы президента России в Абхазии открылись в 8 утра. Как сообщают в Sputnik из районных администраций , явка высокая, люди идут на голосование, как на праздник. О том, как проходят выборы президента России в Абхазии, читайте в материале Sputnik.

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