Российские космонавты проголосовали на Байконуре

Российские космонавты и сотрудники предприятий, занятые в подготовке к запуску космического корабля «Союз МС-08» к Международной космической станции, проголосовали на выборах президента РФ на космодроме Байконур.
Администрация Сухумского района организовала спецавиарейс для доставки избирателей из высокогорного села Псху в Сухум 18 марта.
18 марта в России проходят выборы президента, всего открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.
Медведь с триколором в лапах пришел на выборы в Бурятии.
Восемнадцатого марта в России проходят выборы президента, всего будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.
Избирательные участки на выборы президента России в Абхазии открылись в 8 утра. Как сообщают в Sputnik из районных администраций , явка высокая, люди идут на голосование, как на праздник. О том, как проходят выборы президента России в Абхазии, читайте в материале Sputnik.
По всей территории Абхазии с 8 часов утра до 20 часов вечера 18 марта будут работать 20 избирательных участков для голосования на выборах президента России.
18 марта в России проходят выборы президента, всего открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.
На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.
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Сборную Узбекистана по футболу к предстоящим товарищеским матчам с Марокко и Сенегалом будут готовить сразу четыре тренера.
Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.
На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.
Врачам пришлось спасать турецкого депутата на международном форуме в Баку – во время выступления у него случился инсульт.
Как в Армении намерены бороться с гражданами, которые умудрились оформить пенсию не только на родине, но и в других странах.