Почти 100 процентов за Путина: в посольстве России подвели итоги выборов в Абхазии

Первое место на выборах президента России занял Владимир Путин с результатом 39 тысяч 427голосов – или 94,1%, сказал посол России в Абхазии Семен Григорьев на пресс-конференции по итогам выборов президента России на территории Абхазии.

Посол России в Абхазии Семен Григорьев отметил, что также как и на территории Российской Федерации, с большим отрывом на выборах победил Владимир Владимирович Путин.

"Единственное, в Абхазии он набрал примерно на 20% больше, чем в России. Из результатов выборов также обращает на себя внимание то, что в четверку в отличие от того, что произошло в России, вошел Сергей Николаевич Бабурин. Я думаю, что это объяснимое явление, с учетом того, что этого человека в Абхазии знают, и он здесь довольно популярен как политик", — подчеркнул Григорьев.

На втором месте Павел Грудинин, за которого проголосовали 1029 избирателей — 2,46%, на третьей строчке лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его поддержали 654 избирателя – 1,56%. Сергей Бабурин набрал 286 голосов – 0,68%, Ксения Собчак – 247 голосов – 0,59%, Максима Сурайкина поддержали 98 человек – 0,24%, у Григория Явлинского 65 голосов – 0,15%. Замкнул список Борис Титов с 45 голосами – 0,1% от общего количества проголосовавших.