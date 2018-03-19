Дядю Путина хотел увидеть: как плакал мальчик с несбывшейся мечтой

Дима очень сильно расстроился, после того, как вернулся в машину с избирательного участка. Дело в том, что он хотел воочию увидеть действующего президента Владимира Путина. На вопрос мамы о том, чем же он так сильно расстроен, малыш ответил: "Дядю Путина хочу…" Мама уточнила: "Дядю Путина хотел увидеть?", на что малыш ответил: "Да".

Мать стала успокаивать сына словами о том, что он обязательно увидит Путина, когда вырастит.

Восемнадцатого марта в России состоялись выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76% голосов.