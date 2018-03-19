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Фруктовая сотня: как род Агрба разбил в интернате целый сад

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© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия

Представители рода Агрба решили организовать благотворительную акцию по посадке фруктового сада в Калдахуарской школе-интернате.

19 марта более 50 представителей фамилии Агрба собрались в Калдахуарской школе-интернате, чтобы посадить 100 фруктовых саженцев для подопечных учебного заведения.

Никто из участников благотворительной акции не стоит, сложа руки. Одни лопатами подготавливают лунки, другие на тележке привозят землю, третьи сажают сами деревья.

"Первый проект, который решила провести наша фамилия – посадка деревьев в селе Калдахуара, в школе-интернате. Посадка фруктовых деревьев носит многолетний характер. Дисциплинирует самих деток, которые активно лунки выкапывали, то есть они будут приобщаться к физическому труду, а далее будут пожинать плоды собственного труда. Мы посадили 100 фруктовых деревьев – два вида яблонь, груши и лавровишню", – сказала Агрба Элана.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>




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