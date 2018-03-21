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В них нет человеческого: бывшие узники Абу-Грейб рассказали о пытках

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© RUPTLY.

После вторжения США тюрьма Абу-Грейб, которая расположена недалеко от Багдада, стала основным местом содержания иракцев, обвиненных в преступлениях против сил западной коалиции. Заключенных пытали, многие погибли.

Бывшие заключенные печально известной тюрьмы Абу-Грейб в Ираке в 15-летнюю годовщину начала американскими военными операции "Шок и трепет" рассказали видеоагентству Ruptly о пережитых ужасах.
На видео четыре бывших узника рассказали о кошмарах, которые им не удается забыть. 

Заключенных пытали водой,  из рук одного узника доставали медицинские протезы без наркоза, натравливали собак, заключенных пинали ногами. 

В интервью бывшие узники рассказывают, что в первую очередь их "уничтожали психологически".

"Когда пришли американцы, мы думали, что они избавят нас от преступного режима, но получилось наоборот: они оказались убийцами, главным мировым преступником; в них нет ничего человеческого" — рассказал одни из бывших заключенных.

"Я не могу спать — постоянно вижу пытки и слышу крики", — признался один из бывших узников тюрьмы Абу-Грейб.




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