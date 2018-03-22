"Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем стартует с Байконура

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем стартовала с Байконура.
Житель Армении Нарек Акопян стремится к новым вершинам, несмотря на то, что он уже в числе рекордсменов Книги рекордов Гиннесса.
Вы слишком богаты, чтобы ваша собака носила обычную одежду - можно завернуть ее в деньги или золото.
В Международный день поэзии жители Абхазии поделились любимыми стихотворениями классиков и даже прочитали собственные произведения.
21 марта Международный день детей с синдромом Дауна. О том, сколько детей проживает в Абхазии с этим синдром и какие условия им необходимы, рассказали в пресс-центре Sputnik сотрудники Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.
Второе заседание Седьмого Всемирного абхазо-абазинского Конгресса (ВААК) прошло в Сухуме в четверг 22 марта. Его делегаты утвердили новую редакцию Устава организации и выбрали членов ее Высшего Совета.
Поправки в законопроект "О государственной пошлине" Парламент Абхазии принял на очередной сессии 21 марта. По старой редакции закона физическим и юридическим лицам приходилось платить госпошлину в 1,5 % от размера иска.
О том, как способствуют развитию абхазской медицины, принятые Кабинетом Министров программы в области здравоохранения, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Выборы президента России на территории Южной Осетии показали, насколько ее население ценит стабильность и безопасность, заявила глава комитета информации и печати республики.
В высших учебных заведениях Азербайджана открылась специальность "Исламоведение". Соответствующее решение принял кабинет министров.
Бесснежная зима может дорого обойтись армянской жемчужине – озеру Севан: забор воды из него, возможно, превысит предусмотренные показатели.
Госдеп США опубликовал имена финалисток премии International Women of Courage Award за 2018 год – среди награждаемых есть гражданка Казахстана.
Трассу Бишкек — Ош временно перекрывали для артиллерийского обстрела лавин. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и дорожной инспекции.
Литовские пограничники на границе с Беларусью задержали 14 нелегальных мигрантов из Шри-Ланки, которых изначально приняли за манекены.
Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил реформу, которая предусматривает ликвидацию русских школ.
Президент республики Даля Грибаускайте заявила, что может применить к российским дипломатам меры, аналогичные британским.
В румынских Яссах рискуют погибнуть от голода и холода более сотни белых аистов, которые уже вернулись с зимовья из Африки.
В честь Всемирного дня воды фасад здания Генеральной ассамблеи ООН украсит фотография озера Сарез, автором которой является таджикский фотохудожник.
Минздрав Узбекистана планирует разработать ряд мер, ограничивающих торжественные мероприятия, связанные с рождением ребенка.
Эстония, Латвия и Литва договорились в Брюсселе о синхронизации своих электросетей с сетями Западной Европы через Польшу к 2025 году.
Выборы президента России на территории Южной Осетии показали, насколько ее население ценит стабильность и безопасность, заявила глава комитета информации и печати республики.
В высших учебных заведениях Азербайджана открылась специальность "Исламоведение". Соответствующее решение принял кабинет министров.
Бесснежная зима может дорого обойтись армянской жемчужине – озеру Севан: забор воды из него, возможно, превысит предусмотренные показатели.