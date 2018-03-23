Силач из Китая жонглирует гирями с закрытыми глазами

Спортсмен несколько минут жонглирует гирями с закрытыми глазам.
Китайский силач установил новый рекорд для Книги рекордов Гиннесса.
Спортсмен несколько минут жонглирует гирями с закрытыми глазам.
Пресс-конференция главы диаспоры Беслана Агрба, посвященная 60-летию Московской абхазской диаспоры, прошла в Sputnik Абхазия в пятницу 23 марта.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем стартовала с Байконура.
Житель Армении Нарек Акопян стремится к новым вершинам, несмотря на то, что он уже в числе рекордсменов Книги рекордов Гиннесса.
Вы слишком богаты, чтобы ваша собака носила обычную одежду - можно завернуть ее в деньги или золото.
О том, как потомок абхазских махаджиров Имдат Агуас решил вернуться на историческую родину и никакие трудности не заставили его покинуть Абхазию, читайте в материале Sputnik Абхазия.
В Верховном суде Абхазии завершено рассмотрение уголовного дела Жиба Роланда, 1974 года рождения, обвиняемого предварительным следствием в умышленном убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.
За Владимира Путина проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.
Пограничники в Южной Осетии задержали двух граждан Грузии за нарушение режима государственной границы.
После перекрытия отлаженных коридоров узбекские трафикеры налаживают новый нелегальный маршрут в Иран, пролегающий через Азербайджан.
Советник министра энергетики и природных ресурсов Армении рассказал о продлении работы действующего блока Мецаморской АЭС.
Почему знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова считает, что казахстанской фигуристке Элизабет Турсынбаевой нужно перейти в парный разряд?
Советник премьера Кыргызстана рассказал, как будет реализовываться программа "Умный город" после расторжения контракта с китайцами.
Десять человек получили травмы в результате ДТП с участием туристического автобуса из Беларуси и легкового автомобиля в Псковской области.
Зачем сейм Латвии принял закон, наделяющий Госпогранохрану правом регистрировать и хранить информацию обо всех гражданах, выезжающих в Россию и Беларусь?
Ветеран советской разведки назвал смешным заявление президента Литвы о ликвидации российской разведывательной сети в Европе.
Директор Института региональных проблем рассказал, кто виноват в прохладных отношениях России и Молдовы.
Мигранты из Таджикистана заняли второе место по денежным переводам из России в прошлом году, посчитал российский Центробанк.
Узбекистан и Таджикистан восстановят автобусное сообщение в апреле. Государства еще должны согласовать тарифы на проезд, но маршруты уже известны.
Заявленная цель очередных учений Сил обороны Эстонии под звучным названием "Золотая лопата" — оборона против бронетехники условного противника.
Пограничники в Южной Осетии задержали двух граждан Грузии за нарушение режима государственной границы.
После перекрытия отлаженных коридоров узбекские трафикеры налаживают новый нелегальный маршрут в Иран, пролегающий через Азербайджан.
Советник министра энергетики и природных ресурсов Армении рассказал о продлении работы действующего блока Мецаморской АЭС.