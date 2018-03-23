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Что обрадует абхазов в Москве, рассказал глава диаспоры Беслан Агрба

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© Sputnik / Илона Хварцкия Амра Амичба

Пресс-конференция главы диаспоры Беслана Агрба, посвященная 60-летию Московской абхазской диаспоры, прошла в Sputnik Абхазия в пятницу 23 марта.

 

Глава диаспоры Беслан Агрба важной миссией, которую готова брать на себя Московская абхазская диаспора, назвал проекты, связанные с исторической родиной.

"Вызов для нас – суметь решить вопрос об устойчивом развитии абхазского государства. Важный вопрос, который объединяет активную часть московской диаспоры. Мы за это очень переживаем. Мы же как, живем и работаем, ходим в разные ведомства, общаемся с разными людьми, а когда собираемся, о чем мы разговариваем, конечно, об Абхазии", — поделился Агрба.

Агрба уточнил, что 25 марта отмечается не 60-летие Московской абхазской диаспоры, а юбилей начала мартовских встреч Московской абхазской диаспоры. 

 

 




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