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Операция на жизнь: мама рассказала о недуге Еванджелины Закарьян

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© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" начал сбор средств на срочную операцию в медицинском центре "Норк-Мараш" в Ереване семилетней Еванджелине Закарьян, лечение которой стоит 267 тысяч рублей.

Семилетней Еванджелине Закарьян с рождения врачи диагностировали порок сердца.

"Сразу после рождения мы проверили ребенка в Адлере, врачи диагностировали дефект межжелудочковой перегородки. Врачи сказали, что необходима срочная операция, потому что отверстие уже выросло до 5 миллиметров. Уже у Еванджелины появляются синяки под глазами, плохо спит, быстро устает. Ей противопоказана физкультура. Она раньше ходила на танцы, но мы вынуждены были прекратить занятия. Хотя она очень хотела ", – рассказала мать ребенка Евгения Закарьян.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>




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