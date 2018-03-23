Операция на жизнь: мама рассказала о недуге Еванджелины Закарьян

Семилетней Еванджелине Закарьян с рождения врачи диагностировали порок сердца.

"Сразу после рождения мы проверили ребенка в Адлере, врачи диагностировали дефект межжелудочковой перегородки. Врачи сказали, что необходима срочная операция, потому что отверстие уже выросло до 5 миллиметров. Уже у Еванджелины появляются синяки под глазами, плохо спит, быстро устает. Ей противопоказана физкультура. Она раньше ходила на танцы, но мы вынуждены были прекратить занятия. Хотя она очень хотела ", – рассказала мать ребенка Евгения Закарьян.

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