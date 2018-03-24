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Перестановка в "доме": рыба с легкостью передвигает камни в аквариуме

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YouTube / ViralHog

Блогер ViralHog понаблюдал за необычной рыбой на одном из островов Индонезии. Смотрите на видео, с какой легкостью рыба передвигает камни в аквариуме.

Считается, что рыбки семейства цихловых всегда что-то строят в аквариуме, перетаскивая с места на место гальку и камни. Спокойнее они ведут себя, если устроить для них укрытия из горшков и камней.  Любопытные кадры на видео Sputnik Молдова




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