Перестановка в "доме": рыба с легкостью передвигает камни в аквариуме

Считается, что рыбки семейства цихловых всегда что-то строят в аквариуме, перетаскивая с места на место гальку и камни. Спокойнее они ведут себя, если устроить для них укрытия из горшков и камней. Любопытные кадры на видео Sputnik Молдова.
Блогер ViralHog понаблюдал за необычной рыбой на одном из островов Индонезии. Смотрите на видео, с какой легкостью рыба передвигает камни в аквариуме.
Считается, что рыбки семейства цихловых всегда что-то строят в аквариуме, перетаскивая с места на место гальку и камни. Спокойнее они ведут себя, если устроить для них укрытия из горшков и камней. Любопытные кадры на видео Sputnik Молдова.
Скандал вокруг вырубки платановой аллеи в Гудауте.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" начал сбор средств на срочную операцию в медицинском центре "Норк-Мараш" в Ереване семилетней Еванджелине Закарьян, лечение которой стоит 267 тысяч рублей.
Пресс-конференция главы диаспоры Беслана Агрба, посвященная 60-летию Московской абхазской диаспоры, прошла в Sputnik Абхазия в пятницу 23 марта.
Китайский силач установил новый рекорд для Книги рекордов Гиннесса.
В рамках мероприятия будут розданы буклеты, для того, чтобы жители знали, как можно самостоятельно бороться с вредителем.
На саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе британского премьеру Терезе Мэй удалось убедить своих коллег скоординировать "ответ" в адрес России на фоне "дела Скрипаля"
Во Всемирный день борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается 24 марта, журналист Sputnik Абхазия побывал в Республиканском противотуберкулезном диспансер в Гулрыпше и узнал, как борются с этой болезнью.
Министр культуры Южной Осетии Жанна Засеева рассказала о том, как пройдет праздник культуры республики.
Российский эксперт выразил свой взгляд на будущее российско-азербайджанских отношений в контексте существующих в регионе реалий.
В парламенте Армении идут бурные обсуждения пакета законопроектов, связанных с грядущим расширением полномочий премьер-министра страны.
"Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.
В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.
Некоторые функции белорусского президента могут быть переданы правительству и парламенту, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко.
Ответные меры России на высылку Латвией дипломатов будут более жесткими: в Совфеде рассказали, чем Москва может ответить Риге.
Президент Литвы Даля Грибаускайте озвучила основные требования Вильнюса к Лондону в рамках Brexit.
Спустя несколько месяцев посол Молдовы в России Андрей Негуца вернулся в Москву: какие поручения получил дипломат в Кишиневе?
Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.
Пресс-секретарь узбекистанского президента и замминистра СМИ России займутся созданием позитивного имиджа Узбекистана.
В Эстонии требуют "мощно" выступить в поддержку Великобритании и выслать из страны российских дипломатов.
Министр культуры Южной Осетии Жанна Засеева рассказала о том, как пройдет праздник культуры республики.
Российский эксперт выразил свой взгляд на будущее российско-азербайджанских отношений в контексте существующих в регионе реалий.
В парламенте Армении идут бурные обсуждения пакета законопроектов, связанных с грядущим расширением полномочий премьер-министра страны.