Перестановка в "доме": рыба с легкостью передвигает камни в аквариуме

Блогер ViralHog понаблюдал за необычной рыбой на одном из островов Индонезии. Смотрите на видео, с какой легкостью рыба передвигает камни в аквариуме.

Считается, что рыбки семейства цихловых всегда что-то строят в аквариуме, перетаскивая с места на место гальку и камни. Спокойнее они ведут себя, если устроить для них укрытия из горшков и камней. Любопытные кадры на видео Sputnik Молдова.