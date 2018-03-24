Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на НТВ

Трансляция нового сезона международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Восемь легавых собак будут представлять Абхазию в воскресенье 25 марта в Ростове на первой окружной выставке собак охотничьих пород "ГОРДОСТЬ ЮГА".
В Государственном Русском драматическом театре имени Искандера проходят репетиции первого в 2018 году премьерного спектакля "Игрок" по Достоевскому.
Шаньдунский университет для пожилых людей обучает классическому танцу дам старше 60-ти лет
Блогер ViralHog понаблюдал за необычной рыбой на одном из островов Индонезии.
Восемь легавых собак будут представлять Абхазию в воскресенье 25 марта в Ростове на первой окружной выставке собак охотничьих пород "ГОРДОСТЬ ЮГА".
Во время чемпионата мира здесь пройдут четыре матча, в дальнейшем стадион станет домашней ареной футбольного клуба "Балтика".
В РУСДРАМе на прогоне первого в 2018 году премьерного спектакля "Игрок" по Достоевскому, который, по словам режиссера Антона Киселюса, следует слушать и чувствовать, побывали наши корреспонденты.
Министр культуры Южной Осетии Жанна Засеева рассказала о том, как пройдет праздник культуры республики.
Российский эксперт выразил свой взгляд на будущее российско-азербайджанских отношений в контексте существующих в регионе реалий.
В парламенте Армении идут бурные обсуждения пакета законопроектов, связанных с грядущим расширением полномочий премьер-министра страны.
"Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.
В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.
Некоторые функции белорусского президента могут быть переданы правительству и парламенту, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко.
Ответные меры России на высылку Латвией дипломатов будут более жесткими: в Совфеде рассказали, чем Москва может ответить Риге.
Президент Литвы Даля Грибаускайте озвучила основные требования Вильнюса к Лондону в рамках Brexit.
Спустя несколько месяцев посол Молдовы в России Андрей Негуца вернулся в Москву: какие поручения получил дипломат в Кишиневе?
Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.
Пресс-секретарь узбекистанского президента и замминистра СМИ России займутся созданием позитивного имиджа Узбекистана.
В Эстонии требуют "мощно" выступить в поддержку Великобритании и выслать из страны российских дипломатов.
Министр культуры Южной Осетии Жанна Засеева рассказала о том, как пройдет праздник культуры республики.
Российский эксперт выразил свой взгляд на будущее российско-азербайджанских отношений в контексте существующих в регионе реалий.
В парламенте Армении идут бурные обсуждения пакета законопроектов, связанных с грядущим расширением полномочий премьер-министра страны.