Попробуй поймать: посетители китайского ресторана вылавливают омара краном-автоматом

Необычное развлечение появилось в одном из ресторанов Нанкина. Одна попытка стоит 10 юаней (около 1,3 евро или 92 рублей). Этому игроку удалось поймать омара за 20 попыток.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.
О судьбе уроженца села Ачандара Наиба Ахба до недавнего времени ничего не было известно, долгие годы после Великой Отечественной войны он считался без вести пропавшим. Его родные узнали об обстоятельствах его гибели спустя 74 года.
Пресс-конференция, посвященная премьере спектакля "Игрок", прошла в РУСДРАМе в понедельник 26 марта.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о созданных и успешно испытанных уникальных, не имеющихся больше ни у кого в мире образцах оружия, способых преодолевать любую систему ПРО.
Министерство здравоохранения Абхазии провело совещание с представителями Минздрава Российской Федерации, посвященное подготовке к реализации Соглашения о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан и Соглашения об организации медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.
27 и 28 марта в РУСДРАМе пройдут премьерные показы спектакля "Игрок". Достоевского на абхазской сцене ставят впервые. Главную роль доверили молодому абхазскому актеру Гураму Квициния. Актер дал Sputnik Абхазия первое большое интервью накануне этого события.
Академик, секретарь отделения физико-математических и технических наук Академии наук Абхазии, ветеран атомной промышленности, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Михаил Максимов родился 90 лет назад.
Начиная с 9 июня жители Северной Осетии смогут добираться в Крым воздушным путем без пересадок – регулярные рейсы свяжут Владикавказ и Симферополь.
За два года Азербайджан в шесть раз увеличил урожай хлопка. Каким образом удалось этого достичь и каковы перспективы отрасли?
После трагедии в российском Кемерове МЧС Армении впервые за долгое время проверит безопасность торговых центров и других общественных зданий республики.
Нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду в Женеве подарили казахский чапан – соответствующее видео появилось в Интернете.
В Госрегистре Кыргызстана опровергли информацию о тысячах жителей КНР, ставших кыргызстанскими гражданами, и рассказали о реальных цифрах.
Россельхознадзор сравнил проверки белорусской продукции с игрой в "кошки-мышки" и приготовился принять радикальные меры.
Британскому покупателю в латвийском магазине крупной торговой сети в грубой форме указали на незнание латышского языка.
Власти балтийских стран давно увлекаются переписыванием истории, заявил доктор исторических наук и пояснил, что нужно для сближения народов России и Прибалтики.
Молдавский лидер Игорь Додон на встрече с послом Евросоюза в республике обозначил свою позицию по поводу отношений страны с ЕС и Россией.
В Душанбе прошел большой концерт, посвященный празднику Навруз. Президент Эмомали Рахмон тоже пустился в пляс.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение об обмене информацией в рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом.
Странам Балтии выгодны нелегалы-работники с Украины, поскольку их собственные граждане уезжают в Западную Европу, заявил эксперт.
Начиная с 9 июня жители Северной Осетии смогут добираться в Крым воздушным путем без пересадок – регулярные рейсы свяжут Владикавказ и Симферополь.
За два года Азербайджан в шесть раз увеличил урожай хлопка. Каким образом удалось этого достичь и каковы перспективы отрасли?
После трагедии в российском Кемерове МЧС Армении впервые за долгое время проверит безопасность торговых центров и других общественных зданий республики.