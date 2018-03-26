Как новейшее российское вооружение поможет восстановить стратегический баланс в мире

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о созданных и успешно испытанных уникальных, не имеющихся больше ни у кого в мире образцах оружия, способых преодолевать любую систему ПРО.
Знаменитые достопримечательности приняли участие в акции "Час Земли".
В Аляскинском морском центре города Сьюард продолжают выкармливать маленького детеныша кита белухи.
В Австралии на берег залива Хэмелин выбросились более 150 черных дельфинов.
Восемь легавых собак будут представлять Абхазию в воскресенье 25 марта в Ростове на первой окружной выставке собак охотничьих пород "ГОРДОСТЬ ЮГА".
Взрыв, при котором погиб мужчина, произошел в лесном массиве Сухумского района около железнодорожных путей между Новым районом и городской свалкой 25 марта.
Окончательное число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово составляет 64 человека. Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших.
До окончания путины хамсы остается неделя. О сезонном улове и нарушениях рассказал в Sputnik заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Мурман Соломко.
Пожар в торговом центре Кемерова, в результате которого погибли более 60-ти человек, в том числе дети, сравнили с трагедией в Беслане.
Снесенные крыши, поваленные вековые деревья и рекламные щиты, оборванные линии электропередач - таковы последствия шквального ветра в Азербайджане.
Подразделения военной полиции будут созданы на 102-ой российской военной базе в Армении. Зачем их формируют, и кто войдет в их состав?
Рассылку, предупреждающую о якобы плохом качестве питьевой воды и мяса в Восточном Казахстане, назвали попыткой ввести людей в заблуждение.
В Бишкеке задержан боец специального отряда быстрого реагирования ГУВД Чуйской области по подозрению в разбойном нападении на граждан Пакистана.
Политический эксперт рассказал о том, какие изменения необходимо провести в отношениях Беларуси и России.
Полиция безопасности Латвии в ежегодном докладе объяснила, почему предлагала аннулировать или не выдавать виды на жительство иностранцам.
Литва рассчитывает сотрудничать с США в поставках СПГ в Латвию и Эстонию. О чем договорились Минэнерго республики с Госдепом в Вашингтоне?
Кого хотели напугать комиксом о столкновении США и России в Молдове, отпечатанным академией в Вест-Пойнте для американских военных?
Боевики радикального движения "Талибан" подорвали опору линии электропередачи на севере Афганистана, оставив Кабул без таджикского электричества.
Почему делегация радикального движения "Талибан" не будет участвовать в конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пройдет в Ташкенте?
В Таллиннском университете состоялось первое из трех занятий "Русский по субботам" для тех, кто хочет повторить правила русского языка перед Тотальным диктантом.
Пожар в торговом центре Кемерова, в результате которого погибли более 60-ти человек, в том числе дети, сравнили с трагедией в Беслане.
Снесенные крыши, поваленные вековые деревья и рекламные щиты, оборванные линии электропередач - таковы последствия шквального ветра в Азербайджане.
Подразделения военной полиции будут созданы на 102-ой российской военной базе в Армении. Зачем их формируют, и кто войдет в их состав?