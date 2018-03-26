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Спустя 74 года: как семья узнала о гибели Наиба Ахба в Великой Отечественной

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© Sputnik Астанда Ардзинба

О судьбе уроженца села Ачандара Наиба Ахба до недавнего времени ничего не было известно, долгие годы после Великой Отечественной войны он считался без вести пропавшим. Его родные узнали об обстоятельствах его гибели спустя 74 года.

Автор проекта "Возвращение имени" и курсант Сухумского высшего общевойскового училища Юрий Кузнецов вручили семье Ахба в Ачандаре персональную карточку военнопленного нацистского концлагеря Берген-Бельзена, их родственника Наиба Ахба.

Молодой человек был призван в армию в 1941 году в возрасте 19 лет. Попал в немецкий плен при обороне Севастополя в июне 1942 года. Был узником нескольких концентрационных лагерей на территории Германии, в итоге окончил свои дни в Нижней Саксонии 1 мая 1944 года. Похоронен в братской могиле в городе Альтенграбов, Германия.

Получить сведения об уроженцах Абхазии, попавших в немецкий плен, стало возможным только в 2015 году, когда Центральный архив Российской армии открыл доступ к документам, раскрывающим их судьбы и обстоятельства гибели. В Абхазии в списках пропавших без вести в Великую Отечественную войну числятся восемь тысяч человек. Благодаря обнародованным документам, удалось установить, что 320 из них погибли в нацистских концлагерях.

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