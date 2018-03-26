Спустя 74 года: как семья узнала о гибели Наиба Ахба в Великой Отечественной

Автор проекта "Возвращение имени" и курсант Сухумского высшего общевойскового училища Юрий Кузнецов вручили семье Ахба в Ачандаре персональную карточку военнопленного нацистского концлагеря Берген-Бельзена, их родственника Наиба Ахба.
Молодой человек был призван в армию в 1941 году в возрасте 19 лет. Попал в немецкий плен при обороне Севастополя в июне 1942 года. Был узником нескольких концентрационных лагерей на территории Германии, в итоге окончил свои дни в Нижней Саксонии 1 мая 1944 года. Похоронен в братской могиле в городе Альтенграбов, Германия.
Получить сведения об уроженцах Абхазии, попавших в немецкий плен, стало возможным только в 2015 году, когда Центральный архив Российской армии открыл доступ к документам, раскрывающим их судьбы и обстоятельства гибели. В Абхазии в списках пропавших без вести в Великую Отечественную войну числятся восемь тысяч человек. Благодаря обнародованным документам, удалось установить, что 320 из них погибли в нацистских концлагерях.
Ушел навсегда: история погибшего в Берген-Бельзене Наиба Ахба>>