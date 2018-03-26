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Кадры с дрона: последствия пожара в Кемерово

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Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (12)
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МЧС РФ

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (12)



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