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Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу в Кемерово

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Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (16)
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Владимир Путин рано утром во вторник прилетел в Кемерово и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, к которому люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (16)



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Трагедия в Кемерово: десятки погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре
Путин возложил цветы на месте трагедии в Кемерово
Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу в Кемерово
Пожар в торговом центре в Кемерово – инфографика на sputnik.by
Пожар в торговом центре в Кемерово

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