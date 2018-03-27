Путин на совещании в Кемерово: хочется не плакать, а реветь хочется

Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших, провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара, встретился с инициативной группой граждан.
Следственный комитет России проводит работы на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово.
Владимир Путин рано утром во вторник прилетел в Кемерово и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, к которому люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.
Пожар в четырехэтажном ТЦ произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, среди них как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.
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В Азербайджане планируют издавать методические пособия по математике и родному языку для родителей детей дошкольного возраста.
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