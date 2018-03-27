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Путин на совещании в Кемерово: хочется не плакать, а реветь хочется

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Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (21)
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Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших, провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара, встретился с инициативной группой граждан.

Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (21)



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