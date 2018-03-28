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Как работает "образовательный" iPad от Apple

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© YouTube/Apple

Новый iPad, разработанный специально для школьников и студентов, стал самым дешевым за всю историю компании Apple. Гаджет был презентован в Чикаго.

Новый iPad создан специально для школьников и студентов. Гаджет презентовала компания Apple, сообщает Sputnik Беларусь.

iPad наделен 9,7 дюймовым экраном и двумя стилусами Apple Pencil и встроенным сканером отпечатка пальцев Touch ID. Гаджет имеет две камеры. Основная камера имеет разрешение 8 Мп и поддерживает съемку видео в формате Full HD. В автономном режиме, как заявляют производители, гаджет способен работать до 10 часов. Более того, iPad поддерживает технологии дополненной реальности.

"Образовательный" планшет имеет специальный пакет приложений iWork с расширенной поддержкой стилуса. Учителя смогут с его помощью исправлять ошибки своих учеников в сданных материалах.

Стоимость самого дешевого гаджета для студентов и школьников в США составляет 329 долларов.




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