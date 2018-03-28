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История настоящего героя: 17-летний парень вывел троих детей из горящего ТЦ в Кемерово

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Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (32)
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© RUPTLY.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.

17-летний Дима Полухин, который учится в кадетском корпусе МЧС в Кемерово, спасся сам и вывел троих детей из горящей "Зимней вишни", сообщает Комсомольская правда.

Парень уже спустился на третий этаж, когда услышал крики женщины: "Я никуда не пойду, у меня там дети остались".

"Когда все случилось, я находился в зале кинотеатра, смотрел фильм. Никакой сирены, ничего не было. Взрывов тоже я не слышал. Просто в зал забежала сотрудница кинотеатра и сказала всем уходить, потому что пожар. Мы все вышли через пожарный выход. Мой сеанс был в третьем зале, но когда по пожарному проходу мы шли мимо двери, ведущей во второй зал, я еще обратил внимание, что оттуда почему-то никто не выходит. Были люди за дверью или нет, я не успел понять", — рассказал Полухин.

Дима вспоминает, что на третьем этаже дыма было гораздо больше.

"Там все было практически черным-черно. Нам всем говорили спускаться, но какая-то женщина плакала и кричала, что никуда не пойдет, потому что у нее там остались дети. Я подошел к ней, спросил, где они. Она была просто не в себе от ужаса, махнула рукой в какую-то сторону, я туда и пошел", — сказал парень.

Дима побежал на детские крики и разглядел в одном из магазинов троих малышей.

"Они забились в угол и плачут. В темноте я пошарил рукой и наткнулся на руку. Это был мальчик лет 11, как я потом уже увидел. Так же наощупь еще взял за шиворот двух девочек и потащил к выходу", — поделился воспоминаниями герой.

Всех троих юный спасатель передал маме.

Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (32)



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