Хаджимба пригласил пострадавших в Кемерово на лечение в Абхазию

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в котором погибли 64 человека, произошел в воскресенье 25 марта.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и спикер Парламента Валерий Кварчия оставили записи в книге соболезнований, в память жертв трагедии в Кемерово в Посольстве России в Абхазии в четверг 29 марта.

"То, что произошло в Кемерово, – это трагедия, трагедия не только российского народа. Во всем мире не осталось безучастных. Мною даны соответствующие поручения Кабинету Министров, премьер-министру для того, чтобы пригласить всех, кто пострадал, к нам на санаторно-курортное лечение, чтобы оказать содействие выздоровлению этих людей. И, конечно, с нашей стороны будет сделано все, чтобы они здесь чувствовали себя комфортно", — сказал президент Рауль Хаджимба.

В республике им будут созданы условия для того, чтобы они могли почувствовать себя как дома и восстановить свое здоровье, отметил глава государства.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, среди них 41 ребенок, число пострадавших увеличилось до 79 человек.