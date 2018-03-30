Закрытие генконсульства России в Сиэтле

Закрытие генконсульства в Сиэтле затрагивает более 30 тысяч россиян, проживающих в городе, заявил генеральный консул России в Сиэтле Валерий Тимашов.

В понедельник власти США заявили о высылке 60 российских дипломатов по обвинению в шпионаже и о закрытии генконсульства России в Сиэтле. При этом никто из сотрудников этого генконсульства в шпионаже не обвинен и не высылается из страны. Закрытие консульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу Boeing.