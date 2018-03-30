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Все в кино: организаторы рассказали о кинофестивале в Сухуме

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© Sputnik Бадрак Авидзба

О том, как организовывался первый Сухумский международный кинофестиваль, какие фильмы будут на нем представлены, о критериях отбора и составе жюри рассказали организаторы кинофорума.

Директор кинофестиваля, председатель Государственного комитета по молодежной политике Теймураз Квеквескири рассказал, что количество заявок на участие в кинофестивале было очень много.

"К нам пришло более трех с половиной тысяч заявок", — поделился директор кинофестиваля.

Помимо показа конкурсных картин, в рамках проведения кинофестиваля будут проведены мастер-классы, рассказал программный директор кинофестиваля Алексей Камынин.

"С жюри у нас было много вопросов, потому что мы не знали, кого именно можно приглашать, кто сможет приехать, кто нет. Мы обзванивали звезд, которые участвуют в различных кинофестивалях", — рассказала художественный руководитель кинофестиваля Занда Какалия.

Для освещения первого Сухумского международного кинофестиваля будет работать пресс-центр.

"Собрана интересная программа, приедут гости, лауреаты крупнейших кинофестивалей. Это событие не должно пройти незамеченным, к нам приедут 13 иностранных журналистов, которые будут писать материалы для нескольких изданий. Мы приглашаем все СМИ Абхазии присоединиться к нашему кинофестивалю, я думаю, что это будет очень интересное событие. Все, что касается всей необходимой информации по аккредитации, мы разместили ее на нашем сайте", — сообщила директор по развитию кинофестиваля Илона Хварцкия.

Информационное агентство Sputnik Абхазия выступает генеральным информационным партнером кинофорума.

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