Супер заезд: как болид Spark SRT_01E соревновался с самолетами Qatar Airways

Гоночный заезд болида Spark SRT_01E с двумя пассажирскими самолетами авиакомпании Qatar Airways прошел в аэропорту Дохи.

За рулем болида Spark SRT_01E находился гонщик из Бельгии Жером Д'Амброзио, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Gulf Times.

Д'Амброзио участвует в спортивных состязаниях с 2014 года.

В ходе первого заезда он соревновался со взлетающим лайнером Airbus, а во второй гонке тягался с самолетом Boeing 787 Dreamliner на посадке. В начале гонки болит не уступает, однако постепенно становится заметным отставание гоночного автомобиля от самолета.

По данным расчетов авторов видеозаписи, предельная скорость спорткара составила 225 километров в час, в то время как аналогичный показатель самолета до отрыва от земли составил 944 километра в час.

Авиакомпания Qatar Airways является официальным спонсором гонок серии E-Prix, которые пройдут в Париже и Нью-Йорке.