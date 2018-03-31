Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на НТВ

Енгин Садзба, молодой репатриант из Турции, вернулся на свою историческую родину семь лет назад. О том, как репатриант познакомился с Абхазией, о фамильной поддержке семьи Садзба и о том, как найти свое место в стране предков, читайте в репортаже Асиды Квициния.

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