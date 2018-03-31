Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на НТВ

Трансляция нового сезона международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Повар Хуан Чжихай из города Пуян сделал вызов самому себе, нарезав тонкий кусок мяса с завязанными глазами.
Каллиграфии, искусству красивого письма, в Китае уделяют особое значение и китайские мастера в этом направлении весьма изобретательны.
Гоночный заезд болида Spark SRT_01E с двумя пассажирскими самолетами авиакомпании Qatar Airways прошел в аэропорту Дохи.
Сотрудники Россельхознадзора и Всероссийского центра карантина растений приехали в Абхазию в пятницу 30 марта. Первым районом, который они посетили, стал Гулрыпшский, где его жители собрали более 80 килограммов мраморного клопа и получили за это вознаграждение.
14 вопросов направил МИД России своим британским коллегам в связи со сфабрикованным против Москвы "делом Скрипалей". Нота со списком вопросов опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Енгин Садзба, молодой репатриант из Турции, вернулся на свою историческую родину семь лет назад. О том, как репатриант познакомился с Абхазией, о фамильной поддержке семьи Садзба и о том, как найти свое место в стране предков, читайте в репортаже Асиды Квициния.
В полуфинале "Динамо" уступило команде "Ростов" которая по итогам турнира стала чемпионом.
Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?
В бакинском районе проснулся 150-метровый грязевой вулкан, который извергался в последний раз десять лет назад.
"Он остался спасать детей": 70-летний армянин рассказал о своих погибших при пожаре в Кемерове сыне и внуке.
В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.
Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.
Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.
Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.
Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.
Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.
Браконьеры из Узбекистана пытались переправить в Россию более сотни рогов сайгаков, занесенных в Красную книгу.
В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.
Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?
В бакинском районе проснулся 150-метровый грязевой вулкан, который извергался в последний раз десять лет назад.
"Он остался спасать детей": 70-летний армянин рассказал о своих погибших при пожаре в Кемерове сыне и внуке.