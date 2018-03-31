На гвоздях и воздушном шаре: как повар нарезает мясо

Повар Хуан Чжихай из города Пуян сделал вызов самому себе, нарезав тонкий кусок мяса с завязанными глазами.

Небольшой кусочек мяса шеф-повар положил на воздушный шар, а сам шар на гвозди. Создав для своего эксперимента "острые" условия, повар Хуан Чжихай мастерски нарезал кусок мяса на более тонкие. Китайский шеф-повар таким образом доказал себе, что может справиться с любыми экстраординарными задачами.

«Я хотел бросить вызов самому себе и сделать что-то невозможное. Поэтому я решил разрезать мясо поверх шара и у меня это получилось", — сказал шеф-повар.

Хуан Чжихай отметил, что таким образом он совершенствует свое умение.