Испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат": видео

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"Звездные войны" в Абхазии: Натали Портман выложила фото с озера Рица Спустя почти 20 лет после выхода второго эпизода популярной фантастической франшизы "Звездные войны" Натали Портман выложила в Instagram фото со съемок фильма. На публикации можно увидеть актрису, стоящую на берегу озера Рица. 454

"Барби" и "Кенам" не к хирургу, а к психиатру В погоне за красотой люди придумывают себе идеалы и многие, стремятся быть похожими на "идеальных" кукол Барби или Кена. 11