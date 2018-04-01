Испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат": видео

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты вторые по счету бросковые испытания "Сармата". На кадрах 23-секундного ролика показан запуск ракеты с космодрома Плесецк.
Первый запуск "Сармата" прошел в декабре прошлого года.
Минобороны России испытало тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" с космодрома Плесецк.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты вторые по счету бросковые испытания "Сармата". На кадрах 23-секундного ролика показан запуск ракеты с космодрома Плесецк.
Первый запуск "Сармата" прошел в декабре прошлого года.
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