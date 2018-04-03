Владимиру Путину вручили удостоверение президента России

"Владимир Владимирович, хочу вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой и вручить удостоверение", — сказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

В свою очередь глава государства поблагодарил ЦИК за важную для страны работу.

"Элла Александровна, спасибо вам большое. И хочу поблагодарить всех ваших коллег, которые работали в ходе избирательной кампании. Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны", — сказал он.

Владимир Путин победил на выборах, набрав 76,69 процента голосов. За действующего президента, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали в целом 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.