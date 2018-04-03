Воспитать зрителя: Алхас Ферзба рассказал о цели концерта из романсов Рахманинова

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 3 апреля прошла пресс-конференция, посвященная сольному концерту Алхаса Ферзба в Абхазской государственной филармонии в среду 4 апреля.

На своем первом сольном концерте Алхас Ферзба исполнит романсы русского композитора Сергея Рахманинова. Аккомпанировать на концерте будет педагог Сухумского музучилища Астанда Джикирба.

Эмоциональная и экспрессивная музыка Рахманинова будет интересна абхазской публике, такую уверенность высказал солист Абхазской филармонии Алхас Ферзба на пресс-конференции.

"В музыке Рахманинова большая глубина. Не нужно быть искушенным музыкантом или опытным слушателем, чтобы насладиться музыкой Рахманинова", — заметил певец.

Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии, музыковед Эсма Джениа подчеркнула, что исполнение романсов Рахманинова нельзя пропустить.

По ее словам, в последнее время тематические концерты стали регулярным событием в Абхазской Госфилармонии.

"Организуем не концерты, в которые напихано много всего разного популярного и вызывает однозначный интерес, так как известны и любимы. Есть стратегия у филармонии, мы живем не одним днем, не одним сезоном. Нам важно воспитать зрителя", — сказала музыковед.

Сольный концерт лауреата международных конкурсов Алхаса Ферзба в Абхазской государственной филармонии пройдет 4 апреля.

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