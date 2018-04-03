17:49 03 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Воспитать зрителя: Алхас Ферзба рассказал о цели концерта из романсов Рахманинова

Получить короткую ссылку
10 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 3 апреля прошла пресс-конференция, посвященная сольному концерту Алхаса Ферзба в Абхазской государственной филармонии в среду 4 апреля.

На своем первом сольном концерте Алхас Ферзба исполнит романсы русского композитора Сергея Рахманинова. Аккомпанировать на концерте будет педагог Сухумского музучилища Астанда Джикирба.

Эмоциональная и экспрессивная музыка Рахманинова будет интересна абхазской публике, такую уверенность высказал солист Абхазской филармонии Алхас Ферзба на пресс-конференции.

"В музыке Рахманинова большая глубина. Не нужно быть искушенным музыкантом или опытным слушателем, чтобы насладиться музыкой Рахманинова", — заметил певец.

Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии, музыковед Эсма Джениа подчеркнула, что исполнение романсов Рахманинова нельзя пропустить.

По ее словам, в последнее время тематические концерты стали регулярным событием в Абхазской Госфилармонии.

"Организуем не концерты, в которые напихано много всего разного популярного и вызывает однозначный интерес, так как известны и любимы. Есть стратегия у филармонии, мы живем не одним днем, не одним сезоном. Нам важно воспитать зрителя", — сказала музыковед.

Сольный концерт лауреата международных конкурсов Алхаса Ферзба в Абхазской государственной филармонии пройдет 4 апреля.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бой Сауль Канело Альварес - Геннадий Головкин
    "Он мертв!"

    Президент WBC Маурисио Сулейман уверен, что матч-реванш между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом уже сорван.

  • Прилавок магазина. Архивное фото
    Все на экспорт!

    Кыргызстан в полтора раза увеличил экспорт товаров в Россию – в каких суммах выражается товарооборот двух стран?

  • Александр Лукашенко во время посещения предприятия Устье, 19 августа 2017 года
    О какой деревне мечтает Лукашенко

    Президент Беларуси ждет перемен в подходах к ведению дел в сельском хозяйстве. На земле провозглашена диктатура технологий, а главная цель в стране – строить "деревни будущего".

  • Ветка ели
    За елку ответит!

    Поджигатель новогодней елки в Латвии может получить до 10 лет лишения свободы – во сколько оценили спаленное дерево?

  • Александр Удальцов, посол РФ в Литве
    Провокационная активность

    Литва активно подключилась к провокации Лондона в отношении отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил посол России в республике.

  • Американская военная база в Девеселу.
    НАТО вступает в "бой"

    Семеро американских военнослужащих с военной базы НАТО в румынском Девеселу подрались с охраной ночного клуба и полицейскими.

  • Пассажирский самолет, архивное фото
    "Битва" за небо

    Чем закончится "война авиаперевозок" между Россией и Таджикистаном и как скоро это произойдет

  • Зрители сидят в кинотеатре
    Кинобум

    В Узбекистане до конца 2019 года планируется построить свыше 50 типовых кинотеатров – летних, а также одноэтажных и двухэтажных.

  • Английский актер Саша Барон Коэн, сыгравший Бората
    Ошибочка вышла

    Вице-премьера Казахстана в МВД Эстонии приветствовала фотография героя запрещенного в центральноазиатской республике сатирического фильма "Борат".

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Открытие международного кинофестиваля
"Фестивалим!": открытие кинофорума в Сухуме
Воспитать зрителя: Алхас Ферзба рассказал о цели концерта из романсов Рахманинова
Воспитать зрителя: Алхас Ферзба рассказал о цели концерта из романсов Рахманинова
Как сберечь зубы: лечим кариес вовремя
Как сберечь зубы: лечим кариес вовремя

Соцсети

Sputnikabkhazia