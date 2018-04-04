Путин "поделился" девушкой с Эрдоганом на фотосессии

Глава Турции перед началом фотосессии отметил, что с его стороны стоят только мужчины, а со стороны Владимира Путина три девушки. Эрдоган попросил одну из девушек перейти на его сторону.
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе совместного фотографирования с российским лидером Владимиром Путиным, прибывшим с визитом в Анкару, "позаимствовал" у него стоявшую рядом девушку.
Глава Турции перед началом фотосессии отметил, что с его стороны стоят только мужчины, а со стороны Владимира Путина три девушки. Эрдоган попросил одну из девушек перейти на его сторону.
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Почему зарубежные эксперты стремятся изучить опыт работы Азербайджана по борьбе с торговлей людьми – в материале Sputnik.
Российского комедийного актера армянского происхождения Арарата Кещяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.