Путин "поделился" девушкой с Эрдоганом на фотосессии

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе совместного фотографирования с российским лидером Владимиром Путиным, прибывшим с визитом в Анкару, "позаимствовал" у него стоявшую рядом девушку.

Глава Турции перед началом фотосессии отметил, что с его стороны стоят только мужчины, а со стороны Владимира Путина три девушки. Эрдоган попросил одну из девушек перейти на его сторону.