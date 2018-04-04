Пожар в торговом комплексе "Персей для детей" в Москве

Фильм "Максим Горький. Абхазские очерки", снятый телеканалом "Абаза-ТВ", приурочен к 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького, чьи жизнь и творчество были связаны с Абхазией.

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