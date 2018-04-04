Пожар в торговом комплексе "Персей для детей" в Москве

На востоке Москвы произошел пожар в торговом центре "Персей для детей", погиб сотрудник ТЦ, пострадали шесть пожарных.
В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба, сообщает полиция Сан-Бруно.
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе совместного фотографирования с российским лидером Владимиром Путиным, прибывшим с визитом в Анкару, "позаимствовал" у него стоявшую рядом девушку.
Министр сельского хозяйства Абхазии, начальник Государственной инспекции по карантину растений и начальник Государственной службы защиты растений рассказали о борьбе с мраморным клопом в республике.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 3 апреля прошла пресс-конференция, посвященная сольному концерту Алхаса Ферзба в Абхазской государственной филармонии среду в среду 4 апреля.
Фильм "Максим Горький. Абхазские очерки", снятый телеканалом "Абаза-ТВ", приурочен к 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького, чьи жизнь и творчество были связаны с Абхазией.
Для чего открыли "Школу диабета", кто ее должен посещать, чем будут полезны занятия для страдающих сахарным диабетом и кто первым пришел на урок, в материале корреспондента Sputnik.
Заместитель министра здравоохранения Мактина Лакербая перечислила меры необходимые для обеспечения квалифицированной медицинской помощью гостей республики.
Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией о страховании россиян, постоянно проживающих в республике.
Житель Азербайджана попытался разрезать мину болгаркой в пункте приема металлов в Баку, в результате чего произошел взрыв.
Солнечная электростанция мощностью в 55 мегаватт будет построена в Армении до конца будущего года.
Казахстан хочет актуализировать договор с Россией о военном сотрудничестве. Какие вопросы обсудили министры обороны двух стран?
В Кыргызстане против гражданина страны, воевавшего в Сирии на стороне боевиков, возбудили дело по статье "наемничество".
Почему заседание по делу задержанного на Украине по подозрению в шпионаже белоруса Юрия Политики перенесено на 5 апреля?
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила Совет Латвии по СМИ за привлечение аудитории к Sputnik.
Бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс назвал заработанный в России капитал угрозой для безопасности литовской политики.
Молдова является второй страной в мире с самой низкой рождаемостью после Португалии. С чем связана неутешительная динамика?
Россия и Таджикистан сняли ранее введенные взаимные ограничения для авиакомпаний. О чем договорились стороны?
В интернете появилось сообщение о продаже автомобиля ГАЗ-13 "Чайка" образца 1980 года, на котором ездил Брежнев во время визита в Узбекистан.
Началась регистрация участников всемирной образовательной акции "Тотальный диктант" – в Таллинне его впервые напишут на нескольких площадках.
Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией о страховании россиян, постоянно проживающих в республике.
Житель Азербайджана попытался разрезать мину болгаркой в пункте приема металлов в Баку, в результате чего произошел взрыв.
Солнечная электростанция мощностью в 55 мегаватт будет построена в Армении до конца будущего года.