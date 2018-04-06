Скульпторы показали мастер-класс на выставке китайской культуры

Профессор Сарат Чандражива и профессор Цао Чан Сюй показали свои таланты на выставке китайской культуры, организованной в колледже Турстан.
Совместные учения корветов "Стерегущий", "Стойкий", "Сообразительный" и сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" прошли в Балтийском море.
Грызун едва не погиб из-за удара током на высоковольтной линии, но люди вовремя пришли ему на помощь.
Летчики отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота впервые осуществили ночную дозаправку в воздухе, отработав полеты экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31.
Адвокат матросов "Норда" Дмитрий Щербин показал видео, снятое на борту рыболовецкого судна.
Пресс-конференция, посвященная гастролям московского Театра на Юго-Западе в рамках проекта "Шедевры московской сцены", прошла в Государственном Русском театре драмы имени Искандера в пятницу 6 апреля.
Абхазские паломники уже четвертый год подряд посещают Иерусалимский Патриархат, встречи с патриархом стали для них традиционными.
Об улучшении здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля сообщил источник в госпитале Солсбери.
Таможенники России и Южной Осетии будут контролировать границу вместе – российская сторона рассказала о подробностях.
Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев прокомментировал ситуацию вокруг отравления Скрипаля и его дочери в Великобритании.
МИД Армении призвал все стороны наладить сотрудничество, чтобы провести всестороннее и прозрачное расследование "дела Скрипаля".
В Республиканском центре развития здравоохранения Казахстана рассказали, сколько иностранцев приезжают в республику на лечение.
Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.
Беларусь не пугает желание России пить свое молоко: глава Минсельхоза рассказал об альтернативных рынках сбыта белорусской продукции.
Экс-глава МИД Латвии рассказал, в каких сферах Россия может ввести санкции против балтийской республики, и какой эффект они окажут.
Государственная комиссия по литовскому языку одобрила двойное название для Грузии — в прежней форме (Грузия) и оригинальное самоназвание страны (Сакартвело).
Верно ли, что граждане Молдовы готовы отказаться от независимости страны, а выборы-2018 станут репетицией референдума по объединению с Румынией?
Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык. Sputnik Таджикистан посетил открытый урок в МГЛУ.
Эксперт рассказал, какие политические интересы преследует Турция в Узбекистане, и как будут развиваться отношения двух стран.
Нарвский музей обратился через официальный сайт Нарвы к пешеходам быть осторожнее возле старинного замка Германа из-за опасности падения камней.
Таможенники России и Южной Осетии будут контролировать границу вместе – российская сторона рассказала о подробностях.
Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев прокомментировал ситуацию вокруг отравления Скрипаля и его дочери в Великобритании.
МИД Армении призвал все стороны наладить сотрудничество, чтобы провести всестороннее и прозрачное расследование "дела Скрипаля".