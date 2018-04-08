Виктория Скрипаль рассказала о письме Терезе Мэй

Племянница отравленного в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль написала открытое письмо Терезе Мэй после того, как британское посольство в России отказалось выдать ей визу для поездки в Великобританию.

Племянница отравленного в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль написала открытое письмо Терезе Мэй после того, как британское посольство в России отказалось выдать ей визу для поездки в Великобританию.

В нем она просит пересмотреть решение об отказе, отмечая, что главная цель этой поездки — лично увидеть Сергея и Юлию, чтобы иметь возможность достоверно рассказать матери Скрипаля об их состоянии.

Скрипаль заявила, что использует все возможности для передачи письма Терезе Мэй, в том числе она собирается обратиться за помощью в МИД России.