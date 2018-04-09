На зависть двадцатилетним: 50-летняя китаянка в бикини бросает вызов Путину

Гастроли Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии состоятся в рамках проекта "Культурные мероприятия России и Абхазии".

Директор Института экологии АНА Роман Дбар и Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассказали в интервью на радио Sputnik о борьбе с мраморным клопом.

Рауль Хаджимба выразил уверенность в том, что все трудности будут преодолены, и Ткуарчал вновь расцветет и будет одним из красивейших уголков Абхазии.