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На зависть двадцатилетним: 50-летняя китаянка в бикини бросает вызов Путину

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Китаянке Лю Елин 50 лет, но выглядит она максимум на 20. Как уверяет женщина, спортивные тренировки и фотосессии на морозе — неотъемлемая часть ее жизни.

Лю Елин мечтает устроить зимний заплыв с президентом России Владимиром Путиным. Она надеется, что он примет ее вызов.




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