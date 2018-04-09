На зависть двадцатилетним: 50-летняя китаянка в бикини бросает вызов Путину

Лю Елин мечтает устроить зимний заплыв с президентом России Владимиром Путиным. Она надеется, что он примет ее вызов.
Китаянке Лю Елин 50 лет, но выглядит она максимум на 20. Как уверяет женщина, спортивные тренировки и фотосессии на морозе — неотъемлемая часть ее жизни.
Лю Елин мечтает устроить зимний заплыв с президентом России Владимиром Путиным. Она надеется, что он примет ее вызов.
Племянница отравленного в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль написала открытое письмо Терезе Мэй после того, как британское посольство в России отказалось выдать ей визу для поездки в Великобританию.
В Алма-Ате домашняя кошка "усыновила" новорожденного бельчонка, которого подобрала на улице ее хозяйка – он оказался совсем один. Кошка принимает найденыша наравне со своими котятами
Канадцы придумали яйца для успокоения. Смотрите на видео, как выглядит изобретение.
На полигоне в Алабино прошла репетиция парада к Дню Победы с участием 10 тысяч военнослужащих
Гастроли Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии состоятся в рамках проекта "Культурные мероприятия России и Абхазии".
Директор Института экологии АНА Роман Дбар и Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассказали в интервью на радио Sputnik о борьбе с мраморным клопом.
Рауль Хаджимба выразил уверенность в том, что все трудности будут преодолены, и Ткуарчал вновь расцветет и будет одним из красивейших уголков Абхазии.
Юбилейный съезд международного общественного движения "Высший совет осетин" пройдет в столице Южной Осетии в августе текущего года.
Самолет "Азербайджанских авиалиний" совершил экстренную посадку в Баку после того, как при наборе высоты столкнулся с птицей.
В Армении проходит инаугурация четвертого президента республики Армена Саркисяна – в церемонии участвует около 1200 человек.
Маленькая зарплата вынуждает военных летчиков Казахстана переходить в сферу гражданской авиации – службу покинули уже 25 пилотов.
В честь каких рек называют кыргызстанцев, и сколько граждан с "речными" именами проживает в республике?
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Предложение принять резолюцию о прекращении предоставления статуса неграждан родившимся в Латвии детям было отклонено на конгрессе латвийских "зеленых".
Почему все больше литовцев возвращается из эмиграции на несколько месяцев домой, чтобы получить здесь лечение?
В Приднестровье пройдет Международный веломарш "Знамя Победы", посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, уничтожили "бандгруппу", которая намеревалась атаковать российские объекты.
Узбекистан и Кыргызстан обсудят стрельбу на границе в ходе встречи на уровне руководителей пограничных служб двух стран.
На Раквереском мясокомбинате в Эстонии во время технических работ произошла утечка аммиака, уже вторая за два года.
Юбилейный съезд международного общественного движения "Высший совет осетин" пройдет в столице Южной Осетии в августе текущего года.
Самолет "Азербайджанских авиалиний" совершил экстренную посадку в Баку после того, как при наборе высоты столкнулся с птицей.
В Армении проходит инаугурация четвертого президента республики Армена Саркисяна – в церемонии участвует около 1200 человек.