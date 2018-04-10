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Морское чудище: гигантского кальмара поймали на Филиппинах

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YouTube / Daniel Kalemasi

Филиппинские рыбаки поймали огромного кальмара, длина которого составляет около 2,5 метра.

Жители провинции Тави-Тави, где поймали этого головоногого моллюска, собрались толпой вокруг улова. Рыбаки надеются, что это не единственный кальмар таких размеров, и им удастся выловить и его "родственников".

"Это здоровый и молодой кальмар, мясо будет очень вкусным", — заметил один из рыбаков.

Кальмары — морские животные, относящиеся к отряду десятируких головоногих моллюсков. Их обычный размер составляет 0,25-0,5 метров, но бывает что они достигают и 16,5 метров. Гигантские кальмары признаны самыми крупными беспозвоночными.




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