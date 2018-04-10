"Шерман" будут готовить к параду: доставка корпуса американского танка во Владивосток

В марте 1945 года транспорт-сухогруз "Томас Дональдсон" был торпедирован немецкой подлодкой у входа в Кольский залив.
На аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Кневичи во Владивостоке из Мурманской области бортом военно-транспортной авиации Ил-76 доставлен корпус американского танка "Шерман" времен Великой Отечественной войны, который был поднят водолазами Северного флота с затопленного в 1945 году в Баренцевом море сухогруза "Томас Дональдсон".
В марте 1945 года транспорт-сухогруз "Томас Дональдсон" был торпедирован немецкой подлодкой у входа в Кольский залив.
Филиппинские рыбаки поймали огромного кальмара, длина которого составляет около 2,5 метра.
Полицейские в Израиле смогли найти хозяина потерявшегося животного благодаря тому, что пес спел, услышав популярную детскую песню.
Горбатый кит весом 10 тонн выбросился на берег в Аргентине. Морское животное возвращали в море полсотни спасателей, тянули с помощью тросов и кранов.
Китаянке Лю Елин 50 лет, но выглядит она максимум на 20. Как уверяет женщина, спортивные тренировки и фотосессии на морозе — неотъемлемая часть ее жизни.
Привлечь инвестиции для восстановления энергетической инфраструктуры Абхазии можно только изменив закон "Об энергетике", принятый в стране в прошлом году, считает заместитель председателя комитета Народного Собрания Абхазии по обороне и национальной безопасности Ахра Абухба.
Готовность морских пляжей республики – один из главных вопросов подготовки к курортному сезону. Территорий, благоустроенных в соответствии с принятыми стандартами в сфере пляжных услуг, в республике до сих пор не хватает. Чиновники предлагают частным предпринимателям подключиться к решению вопроса.
Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба объявил о том, что выпускников школ республики, не сдавших абхазский язык, не допустят к экзаменам по российским лимитам в марте 2018 года.
Прямую трансляцию выступления симфонического оркестра под управлением Гергиева в столице Северной Осетии покажут на большом экране.
После президентских выборов в Азербайджане парламент может пересмотреть цену на нефть, заложенную в государственном бюджете.
Стало известно, куда президент Армении Армен Саркисян, вступивший в должность 9 апреля, планирует совершить первый официальный визит.
Генпрокуратура Казахстана вернула Samsung миллионы долларов, похищенные бывшим сотрудником компании.
Члены общественного штаба международной акции "Бессмертный полк" в Бишкеке начали подготовку к проведению марша, который состоится 9 мая.
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Премьер Латвии Марис Кучинскис заявил, что сокращение транзита российских товаров не означает, что государство станет дотировать Латвийскую железную дорогу.
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Почему с начала года властями Молдовы "заморожено" имущество, банковские счета и наличность на десятки миллионов леев?
Как повлияет отмена Таджикистаном обязательной регистрации для иностранцев, находящихся в стране в течение 10 дней, рассказал эксперт.
Максимальная скорость движения транспорта в городах Узбекистана может быть снижена с 70 до 60 километров в час.
Эстонские активисты провели митинг против Rail Baltic с требованием независимого исследования бюджета проекта.
Прямую трансляцию выступления симфонического оркестра под управлением Гергиева в столице Северной Осетии покажут на большом экране.
После президентских выборов в Азербайджане парламент может пересмотреть цену на нефть, заложенную в государственном бюджете.
Стало известно, куда президент Армении Армен Саркисян, вступивший в должность 9 апреля, планирует совершить первый официальный визит.