Кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

Вертолет авиакомпании "Восток" рухнул в Хабаровске, погибли шесть человек. Инцидент произошел в 11.30 по местному времени (4.30 мск) в районе улиц Антенная — Хирургическая.

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли все шесть человек, находившихся на борту. В то же время Следственный комитет информирует о двух погибших. В центре медицины катастроф сообщили, что на месте крушения возник пожар.

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