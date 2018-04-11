Кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли все шесть человек, находившихся на борту. В то же время Следственный комитет информирует о двух погибших. В центре медицины катастроф сообщили, что на месте крушения возник пожар.
Вертолет авиакомпании "Восток" рухнул в Хабаровске, погибли шесть человек. Инцидент произошел в 11.30 по местному времени (4.30 мск) в районе улиц Антенная — Хирургическая.
В результате ЧП, по предварительным данным, погибли все шесть человек, находившихся на борту. В то же время Следственный комитет информирует о двух погибших. В центре медицины катастроф сообщили, что на месте крушения возник пожар.
В учениях МЧС принимали участие пожарные расчеты, кареты скорой помощи, площадь "пожара" составила 45 квадратных метров.
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На аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Кневичи во Владивостоке из Мурманской области бортом военно-транспортной авиации Ил-76 доставлен корпус американского танка "Шерман" времен Великой Отечественной войны, который был поднят водолазами Северного флота с затопленного в 1945 году в Баренцевом море сухогруза "Томас Дональдсон".
В Совете Безопасности ООН Россия вновь озвучивает свои позиции в отношении американских ударов по Сирии, предостерегая Вашингтон от начала боевых действий
Американский президент Дональд Трамп заявил в Twitter, что отношения США с Россией хуже, чем в период холодной войны.
Сухумский офис детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Министерством образования и науки Абхазии и журналом "Алашара" для популяризации абхазского языка провел конкурс детских рассказов "Алашарбага" среди непрофессиональных писателей.
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Почему в последнее время международные эксперты все чаще поднимают вопрос об открытии транзитного пути в Закавказье через Южную Осетию?
В Азербайджане проходят выборы главы республики. Свой голос за кандидата в президенты отдал и действующий лидер Ильхам Алиев.
После инаугурации новоизбранного президента Армении и отставки кабинета министров, страной, формально, никто править не будет.