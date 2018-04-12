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"Носороги" в Sputnik: смотрите, кто скрывался за масками

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© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Перед журналистами, пришедшими на пресс-конференцию в Sputnik, посвященную премьере спектакля "Носороги" в Абхазском драматическом театре, предстали необычные спикеры.

Рядом с ведущей пресс-конференции Миланой Возба сидели три "носорога". Режиссер-постановщик Мадина Аргун, художник-постановщик Нодар Цвижба и администратор театра Фатима Цвижба решили, по их словам, похулиганить по продуманному сценарию.

А будут ли и актеры на премьерном спектакле Абхазского театра в масках носорогов, авторы постановки не стали раскрывать.

Премьерные показы спектакля "Носороги" в Абхазском драмтеатре имени Чанба пройдут 24 и 25 апреля. Администратор театра Хибла Цвижба сообщила на пресс-конференции, что идет модернизация сайта Абхазского театра и в ближайшее время у зрителей появится возможность покупать билету в он-лайн режиме.




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