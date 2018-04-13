Снежный буран накрывает деревню в Пакистане

Лавина гигантских размеров в районе горы Ракапоши, изначально останавливается на дне долины. Как только жители успевают спрятаться в одном из домов, начинается настоящая пурга, сообщает Sputnik Азербайджан
В сеть выложено видео снежного бурана, внезапно обрушившегося на долину Нагара на севере Пакистана в конце прошлого года.
Лавина гигантских размеров в районе горы Ракапоши, изначально останавливается на дне долины. Как только жители успевают спрятаться в одном из домов, начинается настоящая пурга, сообщает Sputnik Азербайджан
Перед журналистами, пришедшими на пресс-конференцию в Sputnik, посвященную премьере спектакля "Носороги" в Абхазском драматическом театре, предстали необычные спикеры.
Второй спектакль в рамках проекта "Шедевры Московской сцены" сыграли в РУСДРАМе 11 апреля.
Первый этап ремонтно-восстановительных работ в Парке Ольденбургского в Гагре, которые начались в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития в октябре 2017 года, будет завершен до начала курортного сезона.
В Научно-производственном объединении (НПО) имени Семена Лавочкина в Химках собирают космический аппарат "Луна-25".
В МИДе России предположили, что к ложной химатаке в Сирии приложили руку участники русофобской кампании.
Правозащитная организация "Агора", защищающая интересы Telegram, заявила о том, что требования ФСБ не могут быть исполнены по разным причинам.
Парламент Абхазии VI созыва провел свое первое заседание 12 апреля 2017 года. Какие особенности у нового состава Народного Собрания, над какими важными законопроектами работали народные избранники в прошедшем году, читайте в материале Sputnik Абхазия.
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Канцелярия президента Латвии Раймондса Вейониса прислала шаблонную отписку в ответ на обращение о защите русских школ.
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Саперы армии Молдовы нейтрализовали целый арсенал снарядов времен Второй мировой войны в лесу близ села Плоп-Штюбей Каушанского района.
Военные 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, проводят учения с учетом боевого опыта в Сирии.
Россия вернет Узбекистану престиж в аэрокосмической отрасли, поскольку самой республике с этим вопросом не справиться, считает эксперт.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала оценку выборам в Азербайджане и раскритиковала отношение к ним западных НПО.
По подозрению в причастности к ликвидации грузинского "вора в законе" Гии Кутаисского задержаны шесть человек, в том числе граждане Армении.