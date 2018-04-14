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Международный вокальный конкурс "Ты супер!"на НТВ. ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

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Темы:
Второй сезон шоу "Ты Супер!" на НТВ (13)
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Трансляция международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

Темы:
Второй сезон шоу "Ты Супер!" на НТВ (13)



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