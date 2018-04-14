Кадры подвергшегося ударам США исследовательского центра Барза в Дамаске

В сирийском Генштабе уточнили, что западные силы выпустили около 110 ракет по гражданским и военным объектам, пострадали три человека. Большую часть ракет сирийским ПВО удалось сбить. В Москве действия западных стран назвали "наглым нарушением международного права". Целями ракетных ударов США, Франции и Великобритании стали научно-исследовательский центр и несколько армейских складов, последствия ударов по центру на данный момент неизвестны.

