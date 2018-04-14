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Кадры подвергшегося ударам США исследовательского центра Барза в Дамаске

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Темы:
Военная операция в Сирии (119)
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США, Британия и Франция атаковали территорию Сирии в субботу рано утром.

В сирийском Генштабе уточнили, что западные силы выпустили около 110 ракет по гражданским и военным объектам, пострадали три человека. Большую часть ракет сирийским ПВО удалось сбить. В Москве действия западных стран назвали "наглым нарушением международного права". Целями ракетных ударов США, Франции и Великобритании стали научно-исследовательский центр и несколько армейских складов, последствия ударов по центру на данный момент неизвестны.
Темы:
Военная операция в Сирии (119)

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Теги:
США, Сирия, Россия



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