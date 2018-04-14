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Жители Дамаска вышли на улицы города выразить поддержку Башару Асаду

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Темы:
Ракетный удар по Сирии (24)
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Тысячи сирийцев вышли на улицы Дамаска, чтобы выразить поддержку президенту страны Башару Асаду и осудить ракетный удар, который США и присоединившиеся к ним Великобритания и Франция нанесли по Сирии в ночь на субботу.

США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3:42 мск до 5:10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Темы:
Ракетный удар по Сирии (24)



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